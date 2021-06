Bimbo che non arriva dopo tanti anni: può essere lo stress?

Una domanda di: Venusia

Buongiorno dottore, io e mio marito ( 42 anni e 44 anni) cerchiamo una

gravidanza da oltre 12 anni, io mi sono tolta un fibroma nel 2006 abbiamo

fatto tutte le analisi tutto nella norma a parte isterosalpingografia le

scrivo il risultato (l’esame contrastografico mostra regolare

opacizzazione utero-tubarica a destra con modesta rappresentazione della

fase peritoneale. A sinistra si documenta discreta opacizzazione tubarica

fino in sede ampollare senza evidenza della fase peritoneale). Ci hanno

sempre detto che la mancanza della gravidanza era dovuto a troppo stress.

Nel 2019 in lista per la fivet, abbiamo fatto tutto il percorso il

5/5/2021ma il risultato è stato negativo, abbiamo deciso di riprovarci il

prima possibile. Mi farebbe piacere una sua opinione, grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

la descrizione fa pensare ad un problema tubarico, non certo allo stress. Dopo un periodo di sterilità così lungo avreste dovuto arrivare alla fecondazione in vitro molto prima. A 42 anno ci sono ancora possibilità ma sono basse. Con cordialità.

