Bimbo che non beve e non fa pipì da 24 ore

Una domanda di: Giuseppe

Mio nipote di quasi 2 anni da 24 ore non beve e non fa la pipi. Cosa posso fare. Mi devo preoccupare?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signor Giuseppe, se un bambino non urina da 12 ore è utile cercare di farlo bere, ma poi bisogna sentire il pediatra o anche il pronto soccorso, se si notano segni di sofferenza generale o se il rifiuto di mangiare e di bere persiste. Il piccolo rischia la disidratazione, se veramente non beve nulla e non urina. Lei mi chiede se si deve preoccupare: se da 24 ore questo bimbo (di cui non specifica l’età) non beve e non urina la risposta è sì. Cari saluti.

