Bimbo che non dice di dover andare in bagno: che fare?

Una domanda di: Viviana Sono mamma di un bambino di tre anni e mezzo. Qualche mese fa abbiamo provato lo spannolinamento con scarso risultati. Quindi circa un mese fa ci abbiamo riprovato. Se lo metto io sul vasino fa cacca o pipì. Altrimenti non me lo dice. Con l'asilo nido abbiamo deciso di togliere definitamente il pannolino. Quindi è da due settimane che non lo indossa. Ma niente da fare. Se lo costringo ad andare sul vasino o water la fa altrimenti se la fa adesso. Non capisco se non sente lo stimolo e quindi non mi può dare che deve fare cacca o pipì. Al nido dicono che la trattiene e non la fa li e non lo vuol dire forse per timidezza. Non so se meglio consultare il pediatra o sperare che qualcosa cambi.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora,

ci vuole pazienza e provare a insistere a non rimettere pannolino a meno di situazioni in cui si è lontani da casa o in posti dove è meglio essere protetti. Altrimenrti va bene per ora fare la cacca a casa, possibilmente alla stessa ora, in modo da dare una abitudine anche all'intestino del piccolo. Anche con la pipi' si chiederà al bambino di andare in bagno ogni 3-4 ore in mido da evitare che la faccia addosso. In genere tra qualche mese questo tipo di allenamento, fatto anche di serenità e di indulgenza, dovrebbe dare risultati. Non ci sono altre vie diverse dall'attesa paziente che il bambino a poco a poco acquisisca la "buona consuetudine". Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto