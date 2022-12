Bimbo che non fa pipì da 16 ore

Una domanda di: Recel

Salve, vi ringrazio in anticipo, ho un bimbo di 2 anni e mezzo a cui è stata diagnosticata la balanopostite, mi hanno dato Tachipirina e una crema anestetizzante per quando ha dolore, ma il bimbo non fa pipì da 16 ore, dovrei preoccuparmi? Grazie mille.



Gentile signora, il bambino potrebbe trattenere le urine per parecchie ore, per via del dolore legato alla balanopostite. Normalmente, se si aumentano i liquidi da bere e si fa una immersione in acqua tiepida per 15- 20 minuti il blocco dovrebbe risokversi. Se non succede, diventa opportuno andare in pronto soccorso.

