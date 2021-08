Bimbo che non si annuncia dopo otto mesi di tentativi

Una domanda di: Samanta

Buongiorno, io e il mio compagno proviamo da più da 8 mesi a concepire un bambino,

ma con il calendario a portata di mano che mi dice se è il momento giusto

a oggi ancora nulla, il mio ciclo è ogni 28 giorni, solo questo mese è arrivato

con 5 giorni di anticipo. Il forte caldo mi fa aumentare il flusso ma ogni

volta che sento i sintomi strani mi dico “ecco ce l’ho fatta” e poi arrivano le mestruazioni. Cosa posso assumere per facilitare la fertilità?

Grazie mille.



Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

non mi dice quanti anni ha e questo è un dato importantissimo riguardo alla

fertilità. Una donna di 30 anni può infatti attendere un anno di tentativi

di concepimento andati a vuoto prima di sottoporsi ad accertamenti sulla sua

fertilità (insieme ovviamente al suo partner) mentre a 40 anni conviene lo

faccia prima. Comunque sia, la fertilità viene favorita in maniera naturale

grazie a una stile di vita sana: alimentazione corretta, niente fumo,

attività fisica regolare. Non mi dice nulla neppure del suo peso (in

rapporto alla statura). Al riguardo, tenga presente che il sovrappeso così come

l’eccessiva magrezza sono un ostacolo importante alla fertilità. In relazione al periodo fertile, più che col calendario si individua grazie alla presneza del muco fertile, costituito da una secrezione chiara, trasparemte, filante, simile a chiara d’uovo: sarebbe importante che ogni donna imparasse a riconoscerlo. Le ricordo

di assumere fin da ora (e per tutta la ricerca della gravidanza fino al primo trimestre compreso) l’acido folico: 400 microgrammi al giorno . Serve

per la prevenzione della spina bifida del bambino. Riassumendo: se lei è giovane e in perfetta forma fisica anche per quanto riguarda il peso

corporeo può attendere ancora qualche mese prima di effettuare dei controlli mirati (ecografia, visita, esami del snague per i dosaggi ormonali). Diversamente è opportuno che lei si rivolga subito al suo ginecologo di fiducia per accertamenti. Cari saluti.



