Bimbo che non vuole la pappa: che fare?

Buongiorno sono una mamma disperata e ho tanti sensi d colpa perché lo

svezzamento del mio figlio non sta andando per niente bene. Mio figlio ha 10 mesi, pesa 11 kg, altezza 74 cm, ai sei mesi abbiamo iniziato

con le pappe un giorno sì e l’altro no perché propio non le voleva. A sette-otto mesi qualche cucchiaio, 2 o 3 al massimo, di più non ne voleva. Dai nove mesi mangia 20-30 grammi poi chiude la bocca e niente da fare, eppure con la frutta quasi c’ero!

Cosa dovrei far continuare con le pappe o cambiare? La prego ho bisogno

urgente di aiuto perché non so come proseguire, in più non ho mai cucinato

ho sempre mangiato fuori casa tutto questo è nuovo per me. Se mi aiuta la

ringrazierò col cuore.