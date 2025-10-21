Bimbo che per dormire tocca i capelli della mamma: come farlo smettere?

Una domanda di: Debora Ho mio figlio di 15 mesi che da parecchio tempo ha l'abitudine per coccola di addormentarsi toccando e ciucciando le ciocche dei miei capelli. Non prende il ciuccio e ho provato a mettergli vicino e nel lettino un pupazzo, ma niente. Vorrei prima o poi togliere questo vizio: il problema principale ora è che con il papà, non avendo i capelli lunghi, non dorme. Come posso fare?



Angela Raimo Angela Raimo

Gentile signora,

prima di tutto mi permetto di dirle che definire "vizio" il desiderio del suo piccino di toccarle i capelli è realmente inappropriato. Non si tratta di un vizio, ma del bisogno di contatto e di tenerezza che nei bambini si esprime appunto con simili gesti. Non è chiaro perché questa coccola la infastidisca al punto da chiedere aiuto per fare in modo che il bambino smetta di richiederla, tuttavia rispetto il suo sentire e le do un consiglio molto pratico: quando arriva il momento della nanna raccolga i capelli, così il bambino non avrà più modo di afferrarli. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto