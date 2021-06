Bimbo che picchia e morde: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Lucia

Salve…ho un bimbo di quasi 2 anni….il problema, se così si può chiamare, è

che alza le mani contro di me in particolare, ma a volte anche contro il fratello di 7 anni. In più morde. Vorrei sapere se è una fase o mi devo preoccupare. Grazie.



Dottoressa Nicole Bianchi Dottoressa Nicole Bianchi

Cara mamma,

fra i 3 e i 4 anni i bambini si picchiano fra loro e spesso picchiano anche gli adulti di riferimento. Il suo bambino è ancora piccino, ma non più bebè, perciò prova un’istintiva rabbia per non avere più il rapporto simbiotico del primo anno con la mamma e la riversa su di lei, perchè non la riconosce più in questa fusione. Il suo bambino è sempre più autonomo ed esplorativo verso il mondo e verso gli altri. Anche i morsi sono per lui fonte di slancio e scoperta verso ciò che lo circonda e, allo stesso tempo, rappresentano anche un modo atavico di proteggersi dalle novità. Suggerisco di rassicurarlo molto in questa fase, accompagnandolo nelle sue autonomie e scoperte, ma fornendogli direttive e contenimento se eccede nelle manifestazioni emotive, procurando dolore. È fondamentale accompagnare i bambini fin da piccoli nella regolamentazione emotiva. Si sentirà meno disorientato nel crescere. Buona esplorazione!



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto