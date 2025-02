Bimbo che qualche volta di notte vomita il pranzo

Una domanda di: Lorena Mio figlio 5 anni, presenta degli episodi di vomito notturno (generalmente tra le 3 e le 6 ), ne fa uno, ma la cosa strana è che mi vomita il pranzo della scuola. Per ora non è allergico/intollerante, ed è sempre qualcosa si diverso. Quest anno si è presentato con riso e zucca, e passato di verdure. L'anno scorso, con pasta e lenticchie, con hamburger , (pranzo non ricordo) insomma, era sempre qualcosa di diverso. Ora mi chiedo, come mai vomita il pranzo e non la cena? Può essere per qualcosa avariato? O i sintomi sono immediati. Grazie per l'attenzione.



Cara signora, se qualcosa dei piatti che suo figlio mangia a scuola fosse avariato anche altri bambini starebbero male; ma lei di questo non dice nulla, quindi immagino che il problema sia solo di suo figlio. Eventualmente verifichi, ma non penso, vista l'occasionalità degli episodi. Mi chiedo se lo forzino a mangiare quando non ne ha voglia e che dunque il problema sia questo. Ma si tratta ovviamente solo di una ipotesi tutta da verificare. In più non mi sembra che si tratti di un vomito ricorrente: quattro episodi tra lo scorso anno e questo non sono poi molti, non destano particolare allarme, anche perché mi sembra non si associno ad altri sintomi. Cerchi di capire se le insegnanti insistono per farlo mangiare quando non ha più appetito ed eventualmente chieda di non farlo. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

