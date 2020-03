Bimbo che sbadiglia mentre dorme: cosa può essere?

Una domanda di: Valeria

Sono mamma di un bambino di 10 mesi.

Mio figlio spesso sbadiglia mentre dorme. Ci sono spiegazioni in merito? Cosa mi consiglia di fare?



Gentile signora Valeria,

non darei peso allo sbadiglio se non si associa ad altre condizioni: rigurgiti ececssiv, pianto notturno, risvegli frequenti, crisi di apnea durante il sonno. I sintomi che le ho segnalato riguardano problemi di reflusso o di respirazione marcata dalla bocca (in questa eventualità occorre controllare il naso) o di difficoltà digestive, che comunque non sarebbe difficile osservare. In assenza di una qualsiasi di queste manifestazioni, direi prorpio che non c’è nulla di cui preoccuparsi. Questo vale ovviamente se il bambino dimostra di stare bene nel complesso, gioca, è alelgro e reattivo: diversamente è sempre consigliabile parlare con il pediatra curante. Tanti cari saluti.

