Bimbo che scuote la testa durante il sonno

Pubblicato il 11/08/2025

Il bambino mentre sogna può muovere la testa senza che questo sia significativo. Ma se non si riesce a fermare la manifestazione con un contenimento, è opportuno parlarne con il pediatra.

Una domanda di: Antonio
Il bimbo scuote la testa da destra a sinistra anche per 5/7 minuti mentre dorme. Perché? Per il resto, oltre a svegliarsi frequentemente, il bimbo non ha altri problemi. Grazie.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Gentile Antonio,
i movimenti del capo, durante il sonno, nella fase in cui si sogna, sono possibili. Se vi assistete, provate a tenere vicino a voi il bambino, magari ad abbracciarlo, per capire se un contenimento fa risolvere gli scatti. Se invece sentite che gli scatti della testa continuano, parlatene col vostro pediatra, meglio ancora, riprendete gli scatti notturni con lo smartphone, per documentare meglio la situazione e mostrarla al pediatra. Cordialmente.

