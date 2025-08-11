Bimbo che scuote la testa durante il sonno

Il bambino mentre sogna può muovere la testa senza che questo sia significativo. Ma se non si riesce a fermare la manifestazione con un contenimento, è opportuno parlarne con il pediatra.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Antonio, i movimenti del capo, durante il sonno, nella fase in cui si sogna, sono possibili. Se vi assistete, provate a tenere vicino a voi il bambino, magari ad abbracciarlo, per capire se un contenimento fa risolvere gli scatti. Se invece sentite che gli scatti della testa continuano, parlatene col vostro pediatra, meglio ancora, riprendete gli scatti notturni con lo smartphone, per documentare meglio la situazione e mostrarla al pediatra. Cordialmente.

Una domanda di: Antonio Il bimbo scuote la testa da destra a sinistra anche per 5/7 minuti mentre dorme. Perché? Per il resto, oltre a svegliarsi frequentemente, il bimbo non ha altri problemi. Grazie.

Gli Specialisti Rispondono

Una coppia formata da un genitore con gli occhi scuri e da un genitore con gli occhi chiari avrà molto più facilmente un bambino con occhi scuri. A meno che gli ascendenti del primo genitore non abbiano occhi chiari, eventualità che per le persone di pelle scura è davvero rara. »

Gli Specialisti Rispondono

Se la terapia sostitutiva che si affronta quando la tiroide viene asportata mantiene i valori relativi al TSH e agli ormoni tiroidei nella norma, non c'è alcun bisogno di assumere un'integrazione di iodio. »

Gli Specialisti Rispondono

Per far rispettare le regole a un bambino occorrono pazienza, coerenza e buon senso. Quest'ultimo serve a non esagerare con i paletti, né per eccesso né per difetto. »