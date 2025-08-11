Bimbo che scuote la testa durante il sonno

Una domanda di: Antonio
Il bimbo scuote la testa da destra a sinistra anche per 5/7 minuti mentre dorme. Perché? Per il resto, oltre a svegliarsi frequentemente, il bimbo non ha altri problemi. Grazie.
Leo Venturelli
Gentile Antonio,
i movimenti del capo, durante il sonno, nella fase in cui si sogna, sono possibili. Se vi assistete, provate a tenere vicino a voi il bambino, magari ad abbracciarlo, per capire se un contenimento fa risolvere gli scatti. Se invece sentite che gli scatti della testa continuano, parlatene col vostro pediatra, meglio ancora, riprendete gli scatti notturni con lo smartphone, per documentare meglio la situazione e mostrarla al pediatra. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
