Bimbo che si sveglia di notte piangendo

Una domanda di: Gabriela

Mio figlio ha 3 anni e 5 mesi. E già la terza volta che si

sveglia nel cuore della notte e piange fortemente, addirittura è capitato la

prima volta che lo ha fatto per due volte di seguito nella stessa notte, non

capisco il perché questo pianto. Questa notte ha pianto di nuovo dopo

circa due ore che si era addormentato: gli ho chiesto che cosa avesse e mi ha risposto che gli faceva male una gamba, gli ho fatto il massaggio e dopo un po’ si è

addormentato. Ho la sensazione che ricapiterà, vorrei capire se devo

preoccuparmi (non che io non lo sia già) e cosa devo fare.



Angela Raimo Angela Raimo

Gentile signora,

prima di tutto in simili casi occorre prima di tutto escludere che ci sia qualcosa che non va sotto il profilo della salute (un mal d’orecchi, per esempio): è quindi opportuno che lei faccia controllare il bambino dal pediatra per essere sicura che non ci siano problemi. Dopodiché a tre anni è mezzo è possibile che sia un brutto sogno a farlo svegliare, quindi è più che iusto che lei accorra, lo consoli e lo coccoli. In generale, è importante che l’atmosfera in casa sia serena e che la cena si svolga in modo armonioso, a televisione spenta. Quindi al momento di coricarlo si attardi a coccolarlo, magari leggendogli una fiaba. Il bagno prima di cena, se gradito, può aiutare a rilassarsi. Se il ritmo di crescita è regolare, il bimbo mangia in modo sufficiente (alimenti sani e digeribili), durante il giorno è allegro e vivace, direi che non ci sia nulla di cui preoccuparsi. Cari saluti.

