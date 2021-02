Bimbo che si sveglia piangendo: cosa può essere?

Una domanda di: Mamma Ivana

Salve specialisti di Bimbisaniebelli,

vi ho già scritto nel maggio 2020 e la vostra risposta mi è stata molto d’aiuto!

Così eccomi qui di nuovo a chiedervi un consiglio!

Il mio bimbo ha 20 mesi compiuti e va al nido da ottobre, quindi da 4 mesi su

per giù tra malanni di stagione eccetera non ha preso bene la mia scelta del

nido, ha pianto praticamente per quasi 2 mesi ogni mattina all’entrata.

Poi quando ha iniziato ad entrare volentieri al nido ho aspettato un mesetto

ed ho tolto il seno quindi all’incirca un mese fa. Ero esausta dopo 19

mesi di allattamento!

La situazione tra questo Covid che ci costringe a rimanere a casa, il lavoro

che non si trova (lavora solo il mio compagno) il bambino, la casa, è tutto

abbastanza stressante!

Comunque Giosuè ha reagito abbastanza bene a questa fine allattamento, cioè mi

aspettavo peggio. Ha iniziato finalmente a bere il latte vaccino e le prime

notti ha fatto tutta una tirata dalle 10 alle 7 del mattino a dormire! Ora

non so cosa sia successo.. Ed è per questo che vi chiedo consiglio e/o

aiuto… Sono due settimane che si sveglia lamentandosi nel cuore della

notte, ma lamentandosi strillando. Riesco raramente a calmarlo per qualche

minuto, poi si riaddormenta e dopo poco ritorna a svegliarsi e a lamentarsi

di nuovo.

Non credo proprio sia per il dolore da qualche parte o un fastidio dovuto ai denti!

Può essere il fatto che all’asilo non si trova bene?!

O si tratta della tetta tolta?!

Cosa mi consigliate di fare?! Devo rivolgermi a qualcuno?!

Come posso aiutarlo e aiutarci a riposare meglio?!

Ah, quasi dimenticavo:

questi episodi si verificano dalle 4 del mattino alle 7, poi si

riaddormenta pesantemente e faccio anche difficoltà a svegliarlo alle 8 che

suona la sveglia per prepararci per andare all’asilo!

Spero tanto mi siate d aiuto come l’ultima volta!

Vi ringrazio anticipatamente!



Angela Raimo Angela Raimo

Gentile signora,

innanzi tutto quando si verificano cambiamenti nel sonno e il risveglio è brusco e accompagnato da un pianto lamentoso o disperato è necessario escludere la presenza di un disturbo fisico: il mal d’orecchi, per esempio, o anche solo qualche nuovo dentino che sta spuntando: tra i 16 e i 20 mesi arrivano i canini e tra i 20 e i 30 mesi i secondi molari (i primi in genere spuntano tra i 10 e i 16 mesi). Una volta stabilito che non c’è nulla, come lei ritiene, bisogna pensare che il bambino piange perché è l’unico mezzo di cui dispone per esprimere un disagio. Io non posso dirle a cosa può essere legato il turbamento di suo figlio, posso solo ipotizzare che avverta le vostre preoccupazioni, il vostro malumore. Vi sente stanchi e stressati e ne è spaventato al punto da svegliarsi. O forse al nido è accaduto qualcosa: ne parli con le educatrici, chieda se il bambino è sereno, gioca, mangia, fa il pisolino, insomma se tutto sta andando bene o no, se c’è qualche amichetto che gli fa i dispetti, se appare triste, sta in disparte e non partecipa alle attività comuni. Dopodiché, se il problema fosse che non va volentieri al nido prenda in considerazione la possibilità di lasciarcelo per meno tempo, almeno fino a quando lei non troverà un lavoro. In ogni caso, è di estrema importanza che l’atmosfera in casa sia serena e che lei garantisca a suo figlio del tempo di qualità, giocando con lui e manifestandogli attenzione e affetto. Con cordialità.



