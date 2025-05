Bimbo che spezzetta la brioche prima di mangiarla: cosa significa?

Una domanda di: Salvatore Ho un bambino di tre anni. Quando gli do una brioche la spezzetta in piccoli pezzi uno a fianco all'altro, dopo avere finito li mangia a poco a la volta. Qual è il significato? Grazie.



Angela Raimo Angela Raimo

Gentile papà,

in base a questo unico comportamento e senza nulla sapere del suo bambino è davvero difficile rispondere alla sua domanda (noi siamo medici non indovini). Quello che posso dirle è che credo che il suo bambino con la brioche giochi. Ritengo che mettendo i pezzetti in fila, con gli occhi della fantasia immagini si tratti di automobiline o di animaletti. Ma perché non glielo chiede direttamente? A tre anni un bambino è già in grado di spiegare a grandi linee cosa sta facendo e se così non fosse lo aiuti a farlo. Io non so che risposta lei si aspettasse (temesse?) perché non ho idea se questo bambino, oltre alla faccenda banalissima dei pezzetti di brioche, assume atteggiamenti che lasciano perplessi: in questo caso si confronti con il suo pediatra curante, altrimenti le consiglio di limitarsi a pensare di avere un figlio dotato del prezioso dono della creatività. Cari saluti.

