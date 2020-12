Bimbo che suda tanto

Una domanda di: Maria Teresa

Ho un bimbo di 9 mesi. Ho riscontrato che il bimbo poco dopo aver pranzato si addormenta ed inoltre vedo che suda tanto. Come mai? Ha qualche problema di digestione? Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

se il bambino si addormenta nella fase di digestione è abbastanza normale che sudi maggiormente. Non stupisce neppure che dopo il pasto si addormenti: il sonnellino pomeridiano per molti piccoli è una vera e prorpia necessità. Tutto questo vale però se il bambino cresce bene, è allegro, vivace, reattivo e mangia in modo regolare (senza eccedere in quantità) credo si possa stare tranquilli. Ricordi di continuare con la vitamina D, che serve per una crescita ottimale. Mi permetto anche di consigliarle di non coprirlo esageratamente durante il sonno e di non riscaldare troppo le stanze di casa (20-21gradi vanno benissimo). Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

