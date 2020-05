Bimbo che suda troppo: perché?

Una domanda di: Maria

Ho un interrogativo in merito al motivo dell’eccessiva sudorazione del mio bimbo di 13 mesi, il quale sia per il riposino che la notte quando dorme ha completamente i capelli sudati. Ho pensato fosse il caldo e l’ ho fatto dormire con un body leggero e una maglietta con maniche corte ma niente continua a sudare. Specifico che non vuole essere coperto nemmeno con un lenzuolino.

Da cosa potrebbe dipendere se non dal caldo?! Potrebbe essere causa di un vaccino che ha fatto 15 giorni fa e lo ha indebolito?! O potrebbero esservi altre cause? Grazie in anticipo.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

alcuni bimbi, più spesso quelli che hanno capelli già presenti alla testa, sudano più di altri, anche senza cause specifiche.

Al di là della temperatura ambiente che lei avrebbe già escluso, il piccolo potrebbe sudare perché è nella fase digestiva (sonnellino del pomeriggio) o comunque ha un sistema nervoso vegetativo che facilita la secrezione delle ghiandole sudoripare. Raramente possono esserci cause metaboliche come carenza di vitamina D.

In generale non si fa nulla se non favorire la traspirazione e asciugarlo e cambiargli la canottiera quando suda troppo. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto