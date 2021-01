Bimbo che vuole il latte in piena notte

Una domanda di: Veronica

Mio figlio ha un anno, fa i suoi pasti normali, cena alle 7.30, alle 23 prende il biberon con due biscotti, ma alle 3.30 si sveglia che vuole

mangiare. Ho provato con camomilla e acqua ma nulla, strilla finché non gli do

il latte. Ha da poco avuto un’infezione intestinale e gli ho datomil latte di

soia o di riso, poi il latte senza lattosio, ora sono 2 giorni che sta riprendendo il

suo latte novalac 2. Dopo la poppata dorme.

Sono sfinita non so più che fare.

Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

sento che è molto stanca ed esasperata, non è certo questo il momento per ricorrere a soluzioni drastiche che potrebbero peggiorare la sua situazione emotiva e rendere più faticose le dinamiche familiari. Per ora assecondi la presunta fame notturna del bambino, eventualmente offrendogli il latte più diluito, per diminuire le calorie che introduce di notte. Comuqnue sia per ora lasci le cose come stanno, punti piuttosato a riprendere lei il sonno rapidamente, per non accumulare troppo stress a causa di questi risvegli notturni.

Più avanti proverà a dare il biberon con 50 per cento di latte e 50 per cento di acqua. Poi, sempre gradualmente, potràò rpovare a sostituirlo con acqua (poca) o con piccole quantità di acqua e camomilla. Adesso cerchi anche di offrirgli una cena più sostanziosa.

Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto