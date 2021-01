Bimbo che vuole mangiare di notte

Una domanda di: Martina

Salve Dottore,

mio figlio ha 10 mesi, mangia regolarmente da quando aveva 6 mesi, fa cena

alle 19, rituale bagnetto e per le 20.30 circa dorme, intorno a mezzanotte o

al massimo l’una, si sveglia per fame e mangia un biberon di 200 ml di

latte artificiale, per riaddormentarsi immediatamente. Si risveglia qualche

volta durante la notte, ma rimettiamo il ciuccio e via, fino alle 5,30 o

6 quando vorrebbe rimangiare di nuovo, lo capiamo perché rimettendo il

ciuccio lo sputa e seguita a piangere e si mette seduto, insomma si sveglia per

bene, ho paura stia diventando un vizio quello di mangiare la notte e se non

altro è dura per noi perché lavoriamo, è una fase o devo cambiare qualcosa?

Grazie infinite.





Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

conviene provare a usare il metodo della estinzione progressiva, diluendo a poco a poco il latte del biberon con acqua in modo che il bambino beva ancora ma assuma meno calorie.

Nel contempo provate ad aumentare frutta e verdura alla cena o anche spostare di un’ora l’orario della cena. Con cordialità.

