Bimbo con carenza di ferro: quale dieta?

Una domanda di: Maria

Ho un bimbo di 14 mesi. Ha un piccolo problema di carenza di

ferro. Gli do le goccine a mattina e sera. Mi potete scrivere un menù

settimanale da seguire giornalmente dato questo piccolo problema? Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

se si somministra un integrazione di ferro, non è così importante che l’alimentazione ne sia ricca. Il bambino può mangiare normalmente, come il resto della famiglia.

Comunque in generale la carne rossa, ancor di più quella di cavallo, il tuorlo d’uovo sono gli alimenti ricchi di un ferro di origine animale, ben assorbibile dal nostro apparato digestivo. Anche i legumi contengono ferro, ma la quantità assorbibile e biodisponibile è meno della metà. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto