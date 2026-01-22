Bimbo con circonferenza cranica al 3° percentile

Una domanda di: Giulia Misure nascita maschio : 2980 kg 49. Cm e 33’cc. A 9 mesi 8400 kg 73 cm 42.5’cc (c'è una discrepanza di percentili ma secondo il curante non è disarmonico). A 10 mesi conosco solo la cc perché la misuro io ed è 43. A cinque mesi e mezzo eseguita eco transfontanellare che ho allegato nella norma (chiusura delle fontanella di li a poco). Alla nascita eseguito. Cmv urine negativo e ECG nella norma. Avevo a inizio gravidanza IgG e IgM positive ma il test di avidità ha dato come risultato elevato, indice che l’infezione risaliva almeno a tre mesi prima e dunque non al momento del concepimento. A oggi il bambino 10 mesi: gattona e sta seduto (dal settimo mese) presente la lallazione, si tira in piedi e “cammina”. Solo con appoggio dall'8° mese, batte le mani e saluta, il curante non si è mai preoccupato per la cc (3° percentile ) la preoccupazione è sicuramente la mia. Ringrazio per l’ascolto.



Carissima mamma,

considerato che ha eseguito una ecografia cerebrale, di cui tuttavia non riporta la data di esecuzione, che risulta perfettamente normale, penso che il parametro che più la preoccupa sia la circonferenza cranica. Da quanto mi fornisce il bambino che alla nascita aveva una circonferenza cranica al 10 percentile, ha avuto successivamente una crescita regolare di tale parametro, che nel tempo ha guadagnato anche di centile. Anche se mancano alcuni dati per fare una valutazione precisa (età gestazionale alla nascita, presentazione al parto - podalica o cefalica?-, tipo di parto, diametro delle fontanelle e valutazione delle suture), in linea generale i dati che mi fornisce sembrano tranquillizzanti.

D’altra parte il pediatra curante ha valutato sia i dati prenatali (CMV) che le tappe dello sviluppo evolutivo che sono normali…..ed è tranquillo! Si affidi a lui e per qualsiasi altro dubbio sono a sua disposizione.



