Bimbo con CoVid-19 in ospedale

Una domanda di: Valentina

Buongiorno dottore, avrei due domande. Se un bimbo dovesse essere ricoverato in ospedale a causa dell’infezione Covid-19, un genitore potrebbe stare con lui, anche se negativo?. Oppure il bimbo dovrebbe essere ricoverato da solo in isolamento per non rischiare di contagiare il genitore? E in caso il bimbo finisse in terapia intensiva il genitore potrebbe vederlo? O funziona come per gli adulti ricoverati che non possono vedere nessun parente fino alla guarigione o al decesso? Grazie.



Matteo Bassetti Matteo Bassetti Occorre valutare l'organizzazione dei singoli ospedali. In linea di principio se figlio positivo e mamma negativa sarebbe meglio evitare di metterli insieme nella stessa stanza. Per la rianimazione vale la stessa regola degli adulti.