Bimbo con febbre e nessun altro sintomo: cosa può essere?

Una domanda di: Maria Chiara

Gentile dottore,

ho un bimbo di un anno e mezzo, ha la febbre a 38 -38.5 °C. Non ha sintomi di raffreddamento. La pediatra non visita ma consiglia tachipirina anche dopo i 3 giorni… Posso continuare o devo usare qualche antibiotico?





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile mamma,

la visita pediatrica è utile se lafebbre persiste. Il paracetamolo serve a dare sollievo al bambino quando ha la febbre elevata. Se il bambino dovesse sopportare bene la febbre (non troppo abbattuto, né lamentoso, né in condizione di evidente malessere) meglio non somministrare il paracetamolo, per dare modo all’organismo di avere risposte immunitarie più efficaci.

All’età di 18 mesi, potrebbe trattarsi di sesta malattia. Comunque la visita e/o un esame urine sono consigliati per escludere una infezione delle vie urinarie. Sull’antibiotico dovrà eventualmente decidere il pediatra, in base alla diagnosi. In nessun caso può somministrarlo lei di sua iniziativa. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto