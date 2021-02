Bimbo con feci chiare

Una domanda di: Valentina

Caro dottore, il mio bambino di 4 anni ha feci chiare (beige) da almeno un anno, senza sintomi associati. Mangia di tutto e cresce: cosa potrebbe essere? Vale la pena di approfondire con qualche indagine? Grazie se potrà/vorrà aiutarmi. E per la disponibilità.





Gentile signora,

non è necessario fare alcun accertamento. Il colore beige non è patologico, né particolarmente significativo, specialmente in un bambino che non ha altri sintomi associati e cresce a un ritmo regolare. A volte sono i latticini a conferire un colore più chiaro alle feci. Con cordialità.

