Bimbo con ferritina bassa

Una domanda di: Maria

Ho un bimbo di 13 mesi e mezzo. Al mio piccolo è stata

trovata la ferritina bassa: 10.3 anziché 12. Ora gli sto dando goccine.

Vorrei sapere da cosa potrebbe dipendere la ferritina bassa? Potrebbe essere

allergia al glutine? Da dove lo posso notare se lui ha qualche problema con

il glutine? Potrebbe comportare qualche problema? Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

la ferritina bassa corrisponde a carenza dei depositi di ferro nell’organismo.

Non è solo il glutine che può determinare la carenza ma anche infezioni recenti o frequenti oppure una alimentazione scarsa in ferro.

Ancora, la ferritina bassa può essere una condizione transitoria, specie se non ci sono state infezioni o stati alimentari carenziali. La cosa migliore è ultimare la cura prescritta dal pediatra e concordare con lui un controllo ematico a fine cure, se necessario.



