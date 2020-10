Bimbo con fitte nel sederino

Una domanda di: Paola

Il mio bambino di quasi 4 anni da qualche tempo di tanto in tanto si lamenta di forti fitte all’ano. Non sempre queste fitte compaiono dopo l’evacuazione, ma ieri sera invece sì. Tuttavia non durante, ma sempre dopo. Il dolore che ha riferito ieri sera era violento, tant’è che ha pianto tantissimo. Eppure le feci anche ieri sera erano morbide e, almeno in apparenza, l’evacuazione ieri sera, come sempre, è avvenuta senza sforzo. Non abbiamo mai trovato tracce di sangue nella carta igienica. Un pediatra ha parlato di ossiuri, potrebbe essere? Vale la pena di dargli la medicina contro i vermi senza avere una diagnosi sicura? Vorrei inoltre sapere a cosa potrebbe essere dovuto questo dolore. Tenga presente che anche osservando attentamente l’ano non si nota nulla di anomalo. La prego ci dia qualche dritta.





Leo Venturelli Leo Venturelli Cara mamma,

un dolore di tipo trafittivo alla zona anale può derivare normalmente da ragadi, emorroidi anche interne e non sempre sanguinanti. Difficile che gli ossiuri diano dolore, normalmente creano prurito notturno nella zona anale. Può però essere utile eseguire lo scotch test per la ricerca delle uova di ossiuri.

Se si trattasse di emorroidi del tratto medio dell’ano l’alimentazione corretta, senza cibi irritanti e la regolarità dell’alto dovrebbero aiutare. Comunque ci sono anche situazioni di infezione della zona: “anite” che però è caratterizzata da arrossamento e indurimento della cute intorno allo sfintere anale, quindi escludo sia questo il caso.

Se persiste il disturbo è ovviamente consigliabile far vedere il bambino al pediatra e con lui decidete che fare. Con cordialità.