Bimbo con la tosse (senza febbre): può andare all’asilo?

Una domanda di: Rossella

Mio bimbo fra non molto compirà 4 anni. Da 8 giorni è in cura con cefodox per una bronchite. Ha un po’ di tosse a volte secca altre con

catarro. Gli cola poco il naso e il muco è trasparente. Potrà frequentare l’asilo?

Ed è normale che abbia un po’ di tosse? In attesa di una vostra risposta vi auguro buona serata.





Giorgio Longo

Cara signora,

il catarro (tosse “grassa”) persiste a lungo dopo ogni infezione respiratoria. Se a 10 giorni è guarita la metà dei bambini a tre settimane c’è ancora un dieci per cento che continua a tossire. Quindi se mi chiede se può tornare in asilo la risposta è: certamente sì. Le dirò anche che quel muco limpido dal naso con un po’ di tosse secca indicherebbe che ha già in atto un nuovo “raffreddore”. Se però aspetta che non abbia più nulla finirà per tenerlo a casa tutto l’anno. E questo sarebbe per il bambino un danno non indifferente nell’età nella quale la socializzazione è un momento fondamentale per un sano sviluppo. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

