Bimbo con nasino chiuso

Ho un bimbo di 15 mesi e da circa tre mesi non riesce più a respirare con il nasino. Inizialmente era a causa di raffreddori ma ora non più! Il nostro pediatra dice che si tratta di adenoidi ma che ora è troppo piccolo per rimuoverle. Trattato con bentelan in pastiglie ha avuto qualche piccolo miglioramento ma nulla più … eseguiamo regolarmente lavaggi nasali ma comunque il respiro rimane sempre difficoltoso.

Grazie fin da ora per ogni vostro consiglio.

il fatto che la terapia col cortisone per bocca non abbia risolto il problema pone l’esigenza di una successiva valutazione clinica. In genere a questa età è vero che non si può pensare immediatamente a terapie chirurgiche per l’eventuale ipertrofia adenoidea, spesso si preferisce continuare con terapie di tipo corticosteroideo nasali anche per periodi lunghi, ma per questo è necessaria la rivalutazione del medico. Chiami dunque al telefono il suo pediatra. Con cordialità.

