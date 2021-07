Bimbo con peduncolino sul collo

Una domanda di: Marco

Gentile dottoressa, volevo chiedere un’informazion:, mio figlio è nato con

un piccolo peduncolo sul collo destro. Da tutti i controlli effettuati non è emerso alcun collegamento con organi o altro, ma è

un’escrescenza di muscolo e pelle esterna. Ci hanno consigliato che si può

asportare tranquillamente, volevo sapere da lei, quanto tempo ci vorrà per

poter asportare questa escrescenza, poiché può dar fastidio al bambino e comunque

anche a livello estetico può essere un problema. Aspetto una sua risposta grazie mille!!!



Dottoressa Alessia Bertocchini

Gentile papà,

da quello che vedo (a proposito, grazie della foto che mi ha inviato), il peduncolo del suo piccino sembra un residuo embrionale degli archi branchiali, strutture del feto (rilevabili dunque durante lo sviluppo in utero), precursori di molti degli organi presenti nella regione testa-collo. Più di frequente sono vicino all’orecchio e in questo caso sono chiamate “appendici pre-auricolari”. A fronte di queste escrescenze è sempre consigliato effettuare un’ecografia delle vie urinarie (rene compreso, ovviamnete) per escludere malformazioni associate, eventualità possibile. Una volta escluse nomalie delle vie urinarie, come nel vostro caso, il peduncolo non ha significato dal punto di vista medico, ma può diventare un problema se il bambino lo tocca, lo tira e lo irrita oppure, più semplicemente, non è contento di averlo. In questi casi, quindi anche solo se rappresenta un problema ti tipo estetico, si può senz’altro ricorrere all’intervento chirurgico, che non richiede ricovero. Il suo pediatra di famiglia saprà indirizzarla allo specialisti da riferimento. Cari saluti.

