Bimbo con un po’ di tosse e muco dal naso: può uscire?

Una domanda di: Stefania

Salve mio figlio ha 2 anni e ha un po’ di tosse e gli esce un po’ di muchetto per il naso. Sto già facendo lavaggi nasali gli ho dato anche un po’ di sciroppo Grintuss, ovviamente prescritto dalla mia pediatra. Posso uscire con il bambino per andare a fare alcuni servizi? Grazie per la risposta.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora, può uscire a patto che non stia in giro troppo tempo. Ma non solo: possibilmente non vada con il bambino in posti chiusi e affollati, perché potrebbe essere facile per lui essere contagiato da uno dei virus respiratori che circolano nella brutta stagione. Da prestare grande attenzione, inoltre, agli sbalzi di temperatura, dovuti al passaggio repentino dal caldo al freddo e viceversa perché anche questi espongono al rischio di contrarre una cosiddetta malattia dell’inverno. Con cordialità.

