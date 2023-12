Bimbo di 10 anni con dilatazione del rene sinistro

Una domanda di: Rita

Salve ho un bambino di 10 anni con dilatazione rene sinistro di 7 mm e l’altro di 3 anni con dilatazione di 4 mm che ne pensa? Grazie mille.





Roberta Levi Roberta Levi

Cara signora,

per risponderle servirebbero delle informazioni in più su esami fatti e sulla clinica, io comunque posso dire che l’idronefrosi non è una patologia ereditaria ma è più frequente in bambini con familiari già affetti da questa malattia, penso a questo sentendo che entrambi i suoi figli ne sono affetti.

I parametri di solito presi in considerazione per valutarne la gravità sono la precocità della diagnosi (cioè se fatta già in epoca prenatale), l’entità della dilatazione e l’eventuale sofferenza del tessuto renale. In questi due casi le dilatazioni non sembrano preoccupanti ma va sentito il parere di uno specialista in nefrologia pediatrica per valutare o meno eventuali approfondimenti diagnostici. Cordialmente.

