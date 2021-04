Bimbo di 10 mesi che ha iniziato a svegliarsi di notte

Una domanda di: Giuseppe

Salve,

le scrivo per una consulenza sul sonno notturno, mio figlio ha 10 mesi, compiuti il 9 Aprile. Ha dormito continuamente e

tranquillamente di notte fino agli 8 mesi, dopo di che sono iniziati una serie di risvegli notturni ingiustificati. Mio figlio si sveglia, piagnucola

un pochino, a volte si mette a dormire subito, a volte nelle braccia di mia

moglie, a volte nel nostro letto, e a volte sta sveglio per un paio d’ore.

Non riusciamo a capire la causa di questo, in quanto in famiglia non si

grida, non si urla e non c’è nervosismo. Mia moglie è rientrata a lavoro da

un paio di mesi il pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30. Il bimbo sta con mia

zia tranquillamente e poi con me quando torno da lavoro. C’è da dire che

stanno spuntando i 3 dentini superiori, quindi una causale ci può essere,

ma il bimbo è più nervoso di giorno, con ampia salivazione … di notte ha

questi risvegli continui che non riusciamo a gestire; mio figlio va a letto

alle 10.00/10.30 dopo l’ultima poppata. Sicuri di aver un gradito riscontro

e un gradito consiglio, attendo vostre considerazioni.





Stefano Geraci Stefano Geraci Gentile papà,

di sicuro la dentizione può giocare un suo ruolo nel nervosismo diurno del suo bambino e nei suoi risvegli notturni, come del resto lei ha già correttamente ipotizzato. In ogni caso, un controllo dal pediatra si impone quando si verificano cambiamenti relativi al sonno. Non mi dice nulla di quello che mangia a cena, perché a volte i risvegli possono essere collegati alla digestione rallentata da un’assunzione di troppo cibo o, al contrario, da un pasto molto frugale rispetto alle esigenze (ma questo non posso stabilirlo via Internet, ovviamente). Spero che nel frattempo la situazione sia migliorata. Cari saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto