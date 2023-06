Bimbo di 10 mesi che non si riesce a far dormire a pancia in su

Una domanda di: Noemi

Salve, mio figlio ha 10 mesi. Solitamente dorme su un fianco ma ora sta iniziando a mettersi da solo a pancia in giù la notte. Io quando lo vedo lo rimetto a pancia in su ma dopo poco si gira nuovamente. Posso lasciarlo così o è Comunque pericoloso? È su un materasso rigido e la culla è vuota.

Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara mamma,

quando il bambino è in grado di ruotarsi nel letto e girarsi, valgono le precauzioni da lei descritte dalla: niente giochi, niente paracolpi intorno alle sbarre del lettino, cuscino antisoffoco basso o anche evitare cuscino, lenzuolino o copertina leggera, leggera, per evitare surriscaldamento o soffocamento, materasso rigido. Poi la notte riposizionare il bambino o quantomeno toglierlo da eventuali arrotolamenti della copertina o del lenzuolino. Meglio comunque lenzuolo leggero e pigiamino che lo tenga al caldo che non coperte pesanti addosso. Più di così non si può fare per tenerlo sdraiato a pancia in su, che è la posione vivamente raccomandata nei primi mesi di vita (quando il bebè rimane nella posione in cui lo si adagia in culla) perché diminuisce il rischio di SIDS, acronimo che sta per Sudden infant death sindrome, in italiano morte in culla. Desidero dirle che mi congratulo per la sua grande attenzione nei confronti del suo piccolino. Cari saluti.

