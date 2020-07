Bimbo di 10 mesi che reclama il latte di notte

C'è un trucco per indurre un bambino a non chiedere più il latte durante la notte: spesso funziona.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, se durante la giornata il bambino assume alimenti giusti sia sotto il profilo della qualità che della quantità (colazione di latte, un frutto a metà mattina, pappa a pranzo, latte o yogurt con cereali a merenda, poi la cena) lasci il pasto di latte della 23 e invece incominci a diluire il latte notturno dando progressivamente 1/3 di acqua, poi metà acqua e metà latte, poi 2/3 di acqua per togliergli tante calorie in eccesso. Il passo successivo è quello di spostare progressivamente il pasto di latte delle 23 alle ore 01 in modo che poi tiri senza reclamare il latte fino al mattino. Cari saluti.

Una domanda di: Alessia Mio figlio ha quasi 10 mesi e non vuole saperne di abbandonare le poppate notturne! Ho provato a sostituirle con un po’ di camomilla o finocchietto (solubili dell’ humana) ma niente si innervosisce ancora di più! Dopo la cena a base di pasta ,omogenizzati e passato di verdure; ogni 3 ore puntuale come un orologio mangia 240 grammi di latte! Non ne salta mai neanche una! Ormai siano distrutti.

