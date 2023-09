Bimbo di 11 anni circonciso: è un problema il suo pene piccolo?

Una domanda di: Stefania

Sono la mamma di un bambino che ha 11 anni compiuti. Il bambino è alto 144 cm e pesa 44 kg, quindi sì ha qualche chiletto di troppo.

All’età di 5 anni mio figlio ha subito un intervento di circoncisione parziale per anello al prepuzio che non consentiva l’apertura e secondo il dottore era andato tutto bene.

Da circa un anno è apparsa la prima peluria nella zona genitale mentre non ha ancora sviluppato peluria sotto le ascelle.

A prima vista sembra che mio figlio possa avere un problema di pene nascosto o micropene (non saprei bene come definirlo non essendo un medico) ma comunque l’asta del pisellino non scende, ha una sorta di “bottoncino” di un paio di cm. Se fa scorrere il prepuzio il pisellino, comunque, esce fuori e anche al mattino quando ha diciamo una sorta di “erezione” il pisellino si estende per 5/6c m indicativamente.

Cosa mi consiglia di fare? Pensa sia il caso di farlo visitare prima possibile?

Ringrazio per la cortese attenzione e resto in attesa di un cortese riscontro.

Cordiali saluti.



Dottoressa Alessia Bertocchini Dottoressa Alessia Bertocchini Gentile signora,

per essere precisi bisognerebbe visitarlo ma potrebbe trattarsi di un pene nascosto dal grasso pubico, di solito nello sviluppo puberale l’asta è l’ultima a crescere dopo aumento volumetrico dei testicoli e peluria pubica. Insomma per giudicare bisogna attedere la pubertà. Ovviamente se ha fatto una circoncisione ha perso la pelle del prepuzio distale pertanto il pene può sembrare più “corto”. Il mio consiglio è di farlo vedere a un chirurgo pediatra, vista l’imminenza della pubertà così si leva ogni dubbio.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto