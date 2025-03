Bimbo di 11 mesi che rifiuta quasi tutti i cibi

Una domanda di: Gilda Ho un bimbo che ha compiuto 11 mesi il 24 febbraio, il mio problema è che ho provato a fargli mangiare di tutto ma dopo 2 cucchiai inizia a rifiutare di mangiare. Mangia volentieri e non esageratamente i fruttoli e gli yogurt plasmon. Come dovrei comportarmi. Pesa quasi 8 kg ed è lungo 74 cm circa. Beve solo latte materno. Grazie e buon lavoro.



Cara signora,

conviene in questi casi puntare su assaggi che il piccolo possa prendere con le proprie manine per poi portarli alla bocca. Si ottengono così due scopi: la sua partecipazione attiva e la possibilità per il bambino di apprezzare meglio i sapori, che vengono nettamente valorizzati dal gustare singolarmente i differenti cibi. Pensi solo a dare in mano al piccolo un broccolo cotto a vapore e lasciare che provi ad assaggiarlo oppure una mezza banana.... non so se così ha già provato, ma comunque prosegua su questo tipo di strategia, visto che peso e altezza sono per ora garanzia di crescita regolare. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

