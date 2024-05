Bimbo di 11 mesi che salta sul pancione della mamma: può danneggiare il feto?

Una domanda di: Serena

Ho appena scoperto di essere incinta, (sono proprio all’inizio) a soli 11 mesi dal precedente parto (cesareo d’urgenza). Il mio bimbo è molto energico ed ad alto contatto, inoltre ancora allattato da me. Salta, lo allatto ed addormento addosso. Mi chiedevo se queste sollecitazioni sull’addome potessero pregiudicare il benessere del piccolo in grembo. Già da ora e pregiudicare la corretta formazione. Grazie.



Claudio Ivan Brambilla

Cara signora, come indicazione generale posso dirle che il feto è ben protetto all’interno dell’utero quindi le sollecitazione che riceve perché suo figlio le dorme addosso o salta su di lei non dovrebbero essere pericolose. I traumi ricevuti dall’utero che espongono a rischi sono quelli che provocano nella mamma la comparsa di dolore o, peggio, di sanguinamento e non penso che suo figlio arrivi a tanto. Detto questo, non mi sembra opportuno che questo bambino la schiacci o comunque si dimeni su di lei o, ancora, sottoponga il suo corpo a pressioni: anche se ha solo 11 mesi gli si può già insegnare che le persone, mamma inclusa, non possono essere trattate come pupazzi di gomma. Per quanto riguarda l’allattamento, può tranquillamente proseguirlo se le fa piacere perché non c’è il rischio che comprometta la gravidanza in corso, tuttavia se si sentisse stanca o avesse voglia di smettere può tranquillamente farlo visto che ormai il bambino è svezzato del tutto. L’unico accorgimento dovrà essere quello di farlo con gradualità, in modo che il piccolo non ne risenta. Cordialmente.

