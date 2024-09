Bimbo di 13 mesi che non indica gli oggetti: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Serena

Ho un bimbo di 13 mesi che batte le manine, manda i baci ci imita se salutiamo o cose simili, se gli chiedo come mi chiamo dice “ mamama “ dice anche “ papà” se gli chiedo il ciuccio me lo dà oppure vorrebbe direttamente metterlo in bocca, si gira quando vuole lui, capisce il no, ma non indica… Devo preoccuparmi? Fino a quando non dovrò farlo? È un terzo figlio e alla sua età i suoi fratelli indicavano già da un po’. Grazie.



Giorgio Rossi Giorgio Rossi Gentile signora, da quel che scrive questo bimbo sembra interattivo. Comunque, bisognerebbe capire se sia interessato a osservare, prestare attenzione alle vostre proposte di attività, come guardare un libricino o un gioco adatto all’età … In ogni caso se avete preoccupazione val sempre la pena di prenotare una visita con un neuropsichiatra, previo passaggio dal vostro pediatra per valutazione iniziale. Lo sviluppo delle competenze di un bambino non è univoco, ciascuno ha le sue tempistiche. Far vedere il bambino a uno specialista può comunque darvi tranquillità, dissipare i vostri eventuali dubbi. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: