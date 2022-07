Bimbo di 13 mesi che non sempre si gira quando viene chiamato: è preoccupante?

Una domanda di: Vanessa

Salve sono un po’ preoccupata mio figlio che ha un anno e un mese ogni tanto dice mamma e quando viene chiamato quasi sempre non si gira, devo preoccuparmi o è tutto nella norma a quest’età?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

dire mamma a 13 mesi è nella norma, non siamo in nessun ritardo evolutivo. Il linguaggio poi è integrato strettamente ad altre funzioni come il gioco, il movimento (sta in piedi attaccato o fa qualche passo con appoggio?), la consapevolezza dell’ambiente circostante (si gira verso voi genitori, che conosce bene, al vostro richiamo?). Comunque quando si hanno dei dubbi, è più che oportuno chiedere al pediatra di famiglia, che ha modo di valutare il bambino in presenza. Se volete avere una idea delle azioni che compie un bambino sull’anno di vita potete riferirvi a pag. 183 del libro “Il bambino nella sua famiglia”, scaricabile e leggibile online al link: https://www.sipps.it/pdf/editoriale/SIP38_guidaFAMIGLIA_131017.pdf

Ci sono tutte le azioni che un bambino può compiere a 12 mesi, così può vedere nell’insieme come si comporta il suo bambino non solo per quanto riguarda il linguaggio, ma anche nelle altre aree del neurosviluppo. Con cordialità.



