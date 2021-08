Bimbo di 13 mesi senza appetito: che fare?

Una domanda di: Paola

Vorrei avere un parere su un problema che ho con il mio

bambino di 13 mesi. Il bimbo è nato 3 settimane prima della data

presunta, secondo il ginecologo non cresceva e quindi abbiamo

programmato il cesareo. Premetto che io sono diabetica e ipotiroidea. Il

peso del bimbo è stato di 3020 kg. Ha sempre mangiato poco, e la

crescita è stata sempre molto scarsa, il vecchio pediatra mi ha sempre

detto di non preoccuparmi e che i bimbi mangiano quanto vogliono loro,

senza bisogno di forzarli. Ho cambiato pediatra il quale mi ha fatto

fare diverse analisi tra cui quelle per la celiachia, visto che la zia

(sorella del padre) ne soffre. Dalle analisi non è risultato nulla di

preoccupante. La questione è che il bambino non mangia quasi nulla, beve

circa 210 ml di latte a colazione, a pranzo due cucchiaini da caffè di

pastina o qualunque altra cosa ( creme o altro), idem a cena, e nel

pomeriggio mangia un vasetto di yogurt o di frutta.

Il pediatra ci ha dato anche la vitamina B12 per stimolare l’appetito ma

pare non funzioni. A questo punto non so più cosa fare, nell’ ultimo

mese ha preso 90 gr circa il suo peso è di 7440 kg x 71 cm. Può darmi

qualche consiglio? Grazie mille.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

il suo piccolo cresce entro valori bassi, sul 3° centile, anche la lunghezza è su valori simili. L’aver eseguito esami pare tranquillizzare su problematiche di patologie croniche. Poste queste premesse, una delle possibilità di intervento è quella di cercare di stimolare il bambino a “pasticciare” con le sue possibilità di mangiare da solo, in modo che integri in maniera spontanea la poca quantità di cibo assunta ai pasti.

Un’altra azione possibile è quella di puntare a somministrare cibi energetici ma in poche quantità: uovo, formaggio parmigiano, olio extravergine, legumi in modo da dare energia senza dover per forza somministrare alimenti in grandi dosi. Comunque il bambino non deve mai essere forzato a mangiare. Poi è probabile che il suo target di crescita sia basso comunque, ma l’importante che sia costante. Altra domanda pertinente è se in famiglia ci sono parenti di corporatura minuta.

Ovviamente il bambino deve essere seguito dal pediatra in modo da valutarne la crescita e eventuali altri indici non appropriati. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto