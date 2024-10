Bimbo di 14 mesi che non vuole masticare

Una domanda di: Stefania

Buongiorno, ho un bambino di 14 mesi che non mastica. Premetto di essere molto timorosa io nel dare le cose a pezzi, però ho iniziato a proporre la pasta nei formati sicuri come fusilli, farfalle e spaghetti e niente li sputa anche divisi in 4. Non ha lo stimolo di mordere niente e al massimo un mini pezzo di biscotto per dire, lo ciuccia fino ad ammorbidirlo e deglutire. Sono molto preoccupata perché mi hanno detto che è molto in ritardo e mi sento in colpa tantissimo perché fino ad ora sono andata avanti a pappe date distraendolo con qualsiasi cosa… Adesso lo sto facendo pasticciare ma con scarsi risultati perché ingoia tutto e devo fare pezzi microscopici. Come posso fare ad incentivare la masticazione? È così tardi davvero? A cosa andrei incontro? Vi prego aiutatemi non ci dormo la notte sono disperata.



Gentile signora, la masticazione si comincia ad apprendere dal momento dello svezzamento, quindi a partire dai 6 mesi . La fase di apprendimento va dai 6 ai 18 mesi circa, in genere intorno ai 12 mesi i bambini sono abbastanza in grado di masticare, ma è tra i 18 e i 24 mesi che si arriva a masticare bene di tutto. Solo se il bambino non mastica dopo i 2 anni occorre approfondire con una valutazione di tutte le tappe dello sviluppo, incluso quello relativo al linguaggio. Una volta escluso un disturbo specifico, si deve pensare a un problema con il cibo o con chi lo somministra. Tenga però presente che si tratta di eventualità frequenti, dovute o a un ritardo nell’introduzione dei cibi solidi e a pezzetti, all’impazienza dei genitori durante la somministrazione del cibo, oppure (e forse questo è il suo caso) a un’eccessiva paura mentre si propongono i primi pezzettini che può trasmettere al bambino ansia e diffidenza verso gli alimenti solidi. Ci sono dei consigli che possono aiutare: proporre cibi di consistenze varie, lasciare al bambino tempo di prendere confidenza con il cibo toccandolo con le mani, pasticciandolo. Magari mettergli i pezzettiin un piatto diverso da quello in cui si somministra la pappa, eventualmente mettendogli a disposione una posatina. Se rifiuta un cibo provarne altri nello stesso pasto, senza tuttavia mostrare apprensione e senza forzarlo a mangiare. Metterlo a tavola coi grandi per fargli vedere come e cosa mangiano e facendogli assaggiare il loro cibo . Comunque niente paura o ansia, non demordere ma perseverare con pazienza e tranquillità nella certezza che, mi creda, anche il suo bambino masticherà. Cari saluti.

