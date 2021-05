Bimbo di 14 mesi che tira schiaffi

Una domanda di: Ilenia

Ho un bambino di 14 mesi che spesso di tira schiaffi in testa anche a me. Non so come devo dirglielo, più dico “non si fa” più lui tira schiaffi e

lancia tutto.





Gentile signora,

direi che il comportamento del bambino rientra nella normalità, e che forse il problema è nel modo in cui viene gestito. Quando suo figlio picchia, è consigliabile accucciarsi alla sua altezza, bloccargli la manina con dolce fermezza e dirgli “No, amore, questo non si fa”. Dopodiché è opportuno distrarlo, proponendogli un gioco oppure invitandolo a sfogliare insieme un piccolo libro adatto all’età. Per quanto riguarda il lancio degli oggetti, non darei troppa importanza alla cosa, ma magari la “sfrutterei” per dare vita a un’attività ludica piacevole. Predisponga una cesta larga a poca distanza dal bambino e poi, quando inizia a lanciare oggetti (che devono essere ovviamente “lanciabili”) gli dica di fare centro, di gettarli lì e magari giochi con lui. Insomma si tratta di incanalare le sue energie verso un obiettivo che lo diverta ma non sia destabilizzante per voi genitori. Le ricordo comunque che stiamo parlando di un bambino di 14 mesi, è molto molto piccolo, sta imparando i comportamenti socialmente accettabili e il suo compito, cara signora, è quello di insegnarglieli, possibilmente senza sconfortarsi. Le suggerisco di portarlo all’aperto spesso, di fargli ascoltare canzoncine e di seguire prima di metetrlo a nanna un rituale sempre uguale. Cari saluti.

