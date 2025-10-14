Bimbo di 15 mesi problematico a tavola: che fare?

Una domanda di: Monica

Mio figlio ha attualmente 15 mesi. Fin dall'inizio ho avuto problemi con lo svezzamento che ho più volte interrotto e ripreso. Ho interrotto l'allattamento al seno a 7 mesi e mezzo dovendo allontanarmi per problemi di salute da mio figlio (ma avrei voluto interromperlo prima per la difficoltà che ho incontrato solo che mio figlio rifiutava il biberon e speravo nello svezzamento per allontanarlo un poco dal seno). Da allora mio figlio prende il biberon. Abbiamo iniziato con lo svezzamento tradizionale a 6 mesi con le pappe che mio figlio assaggiava, poi sono passata alle pastine ma ad ogni pasto era un rifiuto. Così se ne è occupata mia suocera e con lei per un periodo ha funzionato ma i rifiuti poi si sono presentati anche con lei. Abbiamo iniziato a usare canzoncine, a farlo mangiare sul balcone con gli uccellini etc ma ogni pasto era un terno a lotto. All'inizio credevo di essere io il problema perché con me girava la faccia mentre mia suocera riusciva sempre a farlo mangiare. Dagli 8 mesi è sempre stato seduto a tavola con noi tutti i giorni ma non ha mai toccato il cibo, al massimo lo buttava a terra, ci chiedeva le posate e si divertiva a imboccare noi genitori ma senza mettere niente in bocca a lui quindi l'unico modo di farlo mangiare era quello di imboccarlo noi. Verso l'anno per un periodo ho dato solo latte e messo mio figlio a tavola con noi ma non ho avuto molti benefici. A volte capita che faccia qualche assaggio e se una cosa sembra piacergli per una settimana la successiva non la vuole più. Non mangia frutta. Il pomeriggio mangia lo yogurt e se propongo una cosa diversa salta il pasto senza tuttavia mangiare di più a cena. Da circa 3 mesi do latte solo mattina e sera su consiglio di una neuropsichiatra infantile ma ci sono giorni che neppure per fame mio figlio mangia. Di solito offro il piatto unico e un periodo lui mangiava mentre leggevamo le storie. Ora invece non funzionano neppure quelle. Se va bene assaggia qualche cucchiaino poi si alza in piedi sul seggiolone e scappa. Non vuole stare neppure in braccio a noi a tavola. Di solito cucino per lui e poi cerco di far assaggiare qualcosa di nostro ma a volte rifiuta sia l'uno che l'altro (mangia se va bene due penne, un cucchiaio di riso, una volta ha chiesto di assaggiare il peperone, per una settimana ha mangiato il pancake dicendo pizza pizza, qualche sera ha assaggiato la pizza al pomodoro dicendo pizza pizza, per un periodo sembrava gradire spaghetti) ma poi dopo un poco non accetta neppure più queste cose. Lo sto mandando al nido dove non va volentieri ma almeno lì mi dicono che da una settimana mangia a pranzo il suo piatto di pastina con omogenizzato (oggi ne ha preso metà forse per il mal di gola?). Per il resto a casa il weekend e la cena sono sempre un terno a lotto. Tutti mi dicono di proporre e che prima o poi mangerà, che non devo insistere né essere ansiosa ma è difficile sapere che ogni giorno l'unica cosa certa che tuo figlio mangerà è il latte mattina e sera. A volte sono tentata nel dargli solo latte pur di farlo mangiare perché penso che questa lotta allo svezzamento non porti da nessuna parte ma dall'altra vorrei che si avvicinasse spontaneamente al cibo. Non so se ho sbagliato io e ho paura della neofobia. Negli ultimi 5 mesi ha messo solo 200 g e pesa 9,5 kg (non so il peso perché l'ultima volta dalla pediatra è stato un pianto continuo e anche pesarlo è stato difficile). Anche dargli degli integratori è difficile perché lui si dimena appena vede il cucchiaino o la pipetta e riesco a dargli la pappa reale nello yogurt ma non ho avuto risultati. Vorrei qualche consiglio, grazie.



