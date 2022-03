Bimbo di 18 mesi che strofina le dita

Una domanda di: Rosa

Mio figlio ha 18 mesi, quando ha iniziato a camminare, circa 2 mesi fa, ho notato che mentre cammina tende a strofinare pollice ed indice di

entrambe le mani. A cosa potrebbe essere collegato? Per il resto il bambino ha una crescita normalissima e ha raggiunto tutto

gli obiettivi della sua età. Grazie!!



Gentile signora,

da quanto mi descrive potrebbe trattarsi di lievi manierismi motori.

Anche nei bambini con sviluppo neurotipico possono infatti evidenziarsi movimenti fisiologici di natura gratificatoria. Solitamente sono semplici manifestazioni transitorie che si risolvono spontaneamente con tempistiche variabili. Sarebbe opportuno in questi casi che i genitori non enfatizzassero il manierismo del bambino ma si limitassero ad osservare se questo aspetto persiste sul lungo periodo. Al momento, quindi, non ravviso problematiche particolari, specialmente se le tappe di crescita di suo figlio sono regolari. Un cordiale saluto.



