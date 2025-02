Bimbo di 18 mesi con la testa piccola

Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

i valori di crescita della circonferenza cranica risulterebbero appena sotto al 3 centile, situazione che probabilmente è sempre stata presente. La fontanella anteriore penso sia ora chiusa. Le condizioni generali di sviluppo da lei segnalate sembrano ottimali. La “testa piccola” può essere una condizione genetica o familiare: forse lei o il papà o entrambi avete la stessa caratteristica (questo io non posso saperlo). In più, in base alle misure generali da lei riferite, assestate al 3° centile fin dalla nascita, non sono molto stupito dei dati che oggi riferisce, a meno di un netto calo nei percentili del cranio solo negli ultimi mesi ed escludendo che sia subentrata qualche anomalia di comportamento del bambino o un’alterazione della conformazione cranica, che lei peraltro non segnala. Detto questo, visto che è la sua pediatra a essere preoccupata riparli con lei della situazione per capire se sia necessaria una valutazione specialistica. Cari saluti.

