Bimbo di 19 mesi che ancora non parla

Sono mamma di un bimbo che il 10 aprile farà 1 anno e 7 mesi, tutto benissimo, un bimbo pieno di vita, allegro, solare capisce quasi tutto perfettamente. Non c’è alcun problema tranne quella che non parla, solo mamma (mam), la prima parola verso i 10 mesi e stata papà lo ha detto per una settimana poi basta adesso solo mamma, sinceramente sono preoccupata un po’ ,cosa mi può dire lei? La ringrazio di cuore per il tempo accordato.





Gentile signora,

ci sono bambini che tardano a esprimersi, ma devono però, anche con scarso linguaggio, cioè pochissime parole, essere in grado di farsi capire, di indicare, di rispondere con lo sguardo a domande del genitore, tipo: dove è la palla? E devono sorddisfare semplici rischieste: mi porti la palla? Prendi il tuo libro? Allo stesso tempo, all’età del suo bambino, devono essere in grado di giocare a “far finta di”. Per esempio, devono fare finta di preparare un caffè, di offrirlo, di berlo. Se tutt questo accade, può darsi tempo ancora un paio di mesi per quanto riguarda il linguaggio per vedere se inizia a pronunciare qualche termine, a ripetere il verso degli animali, a nominare gli oggetti di uso comune che gli vengono indicate chiedendogli: che cos’è questo? Per incoraggiarlo a parlare, provi a sfogliare con lui piccoli libri di figure descrivendogli via via le immagini: questa è una conchiglia, questo è un bicchiere, queste sono le scarpe e così via … Se la situazione non migliora e, soprattutto, se non si osservano gli aspetti relazionali sopra ricordati chieda un parere al suo pediatra circa lo sviluppo psicocognitivo del bambino ed eventualmente valuti con lui l’opportunià di un controllo specialistico. Con cordialità.



