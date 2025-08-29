Bimbo di 2 anni che non reagisce quando lo si chiama

Una domanda di: Emilia

Sono molto preoccupata per mio figlio di 2 anni appena compiuti. È un bambino vivace, molto attivo. Conosce il suo nome e cognome e lo dice, se richiesto. Sa contare fino a 10, conosce i giorni della settimana e, se aiutato, li elenca (ad esempio lune...e lui termina con dì). Indica tutto (ha iniziato un po' tardi ad indicare, diciamo in torno ai 16 mesi) e mi fa notare cose (mamma, guarda), ovvero se passa un cane ne ripete il verso e lo indica e dice anche "cane cane". Conosce tantissimi animali e i rispettivi versi. Mangia da solo. Dice tante parole, gioca con le macchinine facendone il suono e facendole camminare per terra. Non parla tantissimo, ma spero che su quello si sblocchi presto. Ciò che mi preoccupa, è il fatto che, se chiamato, non si gira quasi mai. Zero. Anche se urlo per minuti il suo nome. Mi guarda negli occhi, ride e scherza con noi e con il fratellino maggiore. A volte, altra cosa preoccupante a mio modesto parere, è il girare su se stesso più volte. Lo fa un paio di volte al giorno, non di più e, prevalentemente, di sera quando è assonnato. Mi devo preoccupare?

