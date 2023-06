Bimbo di 20 mesi che da tre settimane si rifiuta di mangiare

Una domanda di: Michela

Mio figlio di 20 mesi sono tre settimane che rifiuta il cibo, beve solo il latte perché lo propongo io visto il suo rifiuto di mangiare… Ha preso la sesta malattia e da quel giorno rifiuta tutto, il nostro cibo e il suo cibo (omogenizzati e così via). Sono disperata non so più che altro fare!



Cara signora, va bene che beva latte, in modo che introduca liquidi e non si disidrati né si indebolisca troppo digiunando. Anche yogurt e frutta fresca a pezzettini possono servire e anche piatti contenenti formaggio parmigiano, nascondibile o somministrabile dove e quando vuole, possono essere una buona alternativa. Mandorle e noci tritate con del gelato, ci provi almeno. Certo, se il problema persiste, s equesto piccino non si riprende e anche appare abbattuto e poco reattivo valuti la situazione con il suo pediatra per capire se ci sono altri problemi sottostanti. Cari saluti.

