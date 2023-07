Bimbo di 3 anni che compie movimenti ripetitivi

Una domanda di: Anto

Salve dottore le scrivo per avere un consulto relativamente al mio bimbo di 39 mesi.

È un bimbo molto curioso parla benissimo e fa discorsi che a volte ci sorprende.

Ama giocare con i suoi giochi ma sempre insieme a noi raramente da solo ma forse questo è dovuto al fatto che non lo lasciamo mai solo perché ci

dispiace vederlo lì solo soletto. Risponde sempre alle domande anche se rivolte da estranei. Parla con tutti un pochino meno con i bambini ma se incoraggiato dopo un pochino prende confidenza anche con loro.

Ha iniziato a frequentare l’asilo con un distacco molto traumatico ma poi riusciva a stare qualche oretta. Purtroppo ha frequentato pochissimo perché

si ammalava spesso. È un bimbo molto affettuoso e ha sempre fatto pochi capricci fino ad ora. Sale e scende le scale ma non è ancora sicuro cerca sempre un appoggio.

Mangia da solo fa l’aerosol da solo. Da quando era più piccolino agitava le braccia quando era eccitato e di ciò

ne parlai con due pediatri che esclusero problematiche legate allo sviluppo. Da un anno non agita più le braccia ma sempre e solo quando è eccitato e

contento per qualcosa apre e chiude le manine. Anche questo fu segnalato al pediatra che mi rassicurò che questi gesti sarebbero scomparsi. Ora sta

attraversando una fase un pochino particolare in alcune occasioni si impone urlando fa molti capricci e ci chiede spesso se stiamo tutti insieme. Il

papà lavora tutto il giorno io mezza giornata in cui lui resta a casa di mia madre. Quando stiamo a casa saltella urlando che bello siamo tutti insieme.

Da una decina di giorni ho notato che nei momenti di eccitazione (se molto contento, se guarda dei video o vede qualcosa che a lui piace tipo le auto o

le moto di cui conosce tutti i simboli ma da cui soprattutto ultimamente sembra ossessionato le fissa e comincia ad agitare le mani) oltre ad aprire

e chiudere le mani si tocca con il palmo il sederino o la testa. Cerchiamo proporgli sempre altro che lui accetta senza problemi per distorglielo.

Ho riguardato dei vecchi video e questo gesti anche se molto meno marcati li faceva già circa due mesi fa.

Non noto ritardi o involuzione ma siamo preoccupati.

Le chiedo se è il caso di fissare una visita. La ringrazio e mi scusi se ho scritto tante cose.





Cara signora, dalla descrizione sembra un bambino con uno sviluppo buono, linguaggio adeguato, relazione pure. Che faccia movimenti ripetitivi quando eccitato di per sé non è indicativo, occorre considerare il quadro di insieme che come riferite sembra buono. Può essere che sia un po’ fragile rispetto al separarsi, come accade più facilmente ai bambini piu “garantiti” in famiglia, cioè protetti coccolati e tenuti affettivamente più vicini. In ogni caso, quando come in questo caso ci sono dubbi val sempre la pena di incontrare un neuropsichiatra per esporgli le proprie perplessità. Uno specialista grazie alla visita può stabilire rapidamente se c’è realmente una raggione per preoccuparsi o se invece si può stare tranquilli. Con cordialità.

