Bimbo di 30 mesi che si sveglia di notte per andare nel lettone

Una domanda di: Monica

Sono mamma di un bimbo di due anni e mezzo e tra 15 giorni circa dovrebbe nascere la sorellina. Giulio è stato poco bene in questo ultimo periodo (influenze prese in asilo) e durante la notte vuole che gli stia vicino. Abbiamo una routine del sonno, si addormenta standogli vicino per una decina di minuti. Il problema è che si sveglia di notte, (2/3 volte), chiedendo la mia presenza, io lo aiuto a riaddormentarsi, ma poi inevitabilmente alle 3/4 di notte vuole venire nel lettone con noi genitori. Sto provando a spiegargli durante il giorno che la mamma è sempre con lui, che dorme nella stanza accanto, ma dopo 15 giorni vedo che comunque non fa una notte senza risvegli come capitava prima. Può essere che senta l’arrivo della sorellina e chieda solo la mia presenza? Oppure che altro posso fare? Grazie mille in anticipo per la cortese risposta e Le porgo cordiali saluti.



Angela Raimo Angela Raimo

Gentile signora, creda tutto quello che descrive è assolutamente normale, anche se indubbiamente faticoso per lei che viene svegliata di notte. NOn si affanni a dare spiegazioni, Giulio ha solo due anni e mezzo, non se ne fa niente delle motivazioni da persona grande che lei gli espone per convincerlo a dormire. Di notte la chiama perché ha bisogno di mamma, di sentire la sua vicinanza, stupirebbe il contrario in un bimbo così piccolo. In più a breve arriverà la sorellina, e questo porterà di certo un po’ di scompiglio che Giulio avvertirà come minaccioso per sé, per il suo rapporto con la mamma. La invito a ricordare quanti anni ha Giulio: non sia indotta a pensare a lui come al bambino già grande perché è in arrivo un benbè, perché questo sì sarebbe un errore che potrebbe allontanare ancora di più il momento in cui Giulio non si sveglierà più di notte. Le faccio tantissimi auguri per la sua nuova maternità. Coraggio, l’aspettano sì tanta fatica e tante ore di sonno perse ma vedrà, ne varrà la pena eccome. Tanti cari saluti.

