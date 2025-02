Bimbo di 4 anni che ha spesso raffreddore, tosse e febbre

Il mio bambino di 4 anni tende ad ammalarsi molto spesso, in particolare raffreddore, tosse, febbre. Ogni settimana che fa a scuola equivale ad

almeno un’altra settimana a casa, se non due. Per due genitori che lavorano e senza aiuti famigliari, la situazione è abbastanza impegnativa. La mia pediatra non crede negli immunostimolanti e non ce ne hai mai prescritti, e capisco anche il suo punto di vista. Tuttavia, di recente ho letto del potere delle quercetina come antivirale e vorrei quindi chiedere se questa sostanza, presente in molti integratori, possa davvero aiutare il sistema immunitario e se, in caso, valga davvero la pena provare a farla assumere a mio figlio (ovviamente vorrei evitare di dargli qualcosa che poi si rivelerebbe inutile assumere). Grazie, cordiali saluti.